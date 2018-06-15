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Terör örgütü 'dan 'da İnce'nin sloganına destek

Cumhurbaşkanlığı lerine sayılı günler kala 'de terör örgütü yanlıları eylem gerçekleştirdi. Eylemde Köprüsü'ne #Tamam yazılı pankart ile PKK flaması asıldı.

Terör örgütü PKKdan Londrada İncenin seçim sloganına destek
Türkiye önümüzdeki hafta sonu 13'üncü Cumhurbaşkanı ile 27'inci dönem milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Partiler ile Cumhurbaşkanı adayları son çalışmalarını yürütürken, muhalif cepheye bir destek de 'dan geldi.

PKK'sı olarak bilinen 'nin 'deki sempatizanları, Köprüsü'ne #Tamam yazılı pankart ile illegal flamalarını astı.



MÜDAHALE EDİLMEDİ
Terör örgütü sempatizanları, Londra'nın sembollerinden biri olan köprünün korkuluklara üzerinde #Tamam yazan bir afiş ile PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin bayraklarını astı.

Terör yanlılarının bayrak ve afiş asışına İngiliz polisi müdahale etmedi, uzaktan izlemekle yetindi. Öte yandan daha önce CHP ve 'nin de destek verdiği #Tamam sloganına ilk kez bu kadar net bir biçimde teröristlerin destek verdiği gözle görüldü.
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  • 15 Haziran 2018, Cuma 17:30
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