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'e 39 kilometre! İşte vurulan terör mevzileri

'da 'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Operasyon kapsamında 34 kilometre derinliğe ulaşılırken kritik bölge Bermize'de kontrol sağlandı. Bölgenin 'e 39 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken terör örgütü PKK'nın vurulan mevzileri de görüntülendi

Kandile 39 kilometre! İşte vurulan terör mevzileri
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( ) bağlı birlikler, tarihinden bu yana sürdürdüğü operasyonlarda kritik nokta Bermize'de kontrolü sağladı.
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Habertürk'ün haberine göre bölgeden aktardığı bilgilere göre operasyonlar dün itibarıyla yoğunlaştı. TSK birliklerinin kontrol altına aldığı bölge Bermize'de savaş uçakları faaliyetlerini sürdürüyor. Vurulan mevzilerinden dumanların yükseldiği görülürken top atışları da duyuluyor.



KANDİL'E 39 KİLOMETRE
Operasyonlarda 34 kilometre derinliğe ulaşılırken bölgenin 'e 39 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

26 TERÖRİST ETKİSİZ
TSK'dan Kandil harekatına ilişkin bu sabah yapılan açıklamada operasyon kapsamında 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada etkisiz hale getirilen teröristler arasında terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu belirtildi.
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  • 15 Haziran 2018, Cuma 16:46
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