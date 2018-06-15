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'nin başörtüsü korkusu

Kendisine arkadaşlarının "hacı" dediğini söyleyip, sürekli "muhafazakar" görüntü vermeye çalışan adayı 'nin 2013'teki skandal açıklamaları ortaya çıktı. İnce'nin o dönem 'yi kast ederek, "Eğer bunlar iktidarda kalırsa 2018'de türban takmak zorunlu olacak, herkesi kapatacaklar" dediği görülüyor.

Hacı Muharremin yeni kaseti!
Meydanlarda, sürekli dini söylemlerde bulunan, arada namaz pozları veren, her fırsatta kız kardeşinin kapalı olduğunu söyleyip prim yapmaya çalışan 'nin tamamen milleti kandırmaya yönelik bir seçim stratejisi izlediği ortaya çıktı.


24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 'nin adayı olan Muharrem İnce'nin "muhazafakar" görünme oyunu ortaya çıkan bir videoyla bozuldu. Söz konusu görüntülerde 2013 yılında bir televizyon programında konuşan İnce'nin 'yi kast ederek, "Eğer bunlar iktidarda kalırsa 2018'de türban takmak zorunlu olacak, herkesi kapatacaklar" dediği görülüyor.

Sosyal medyada hızla yayılan videoyu izleyen kullanıcılar İnce'nin ikiyüzlü tavırlarına tepki gösterdi.

TAKVİM.COM.TR
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  • 15 Haziran 2018, Cuma 11:34
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