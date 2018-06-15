Acı haber Hakkari'den geldi. Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde kanlı PKK tarafından düzenlenen saldırıda Topçu Onbaşı Abdülselam Halat (25) şehit düştü. Şehidin acı haberi, Şanlıurfa'daki ailesini yasa boğdu. Anne Fatma Halat sinir krizi geçirirken baba Medet Halat'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Şehit Abdüsselam Halat'ın mevzide top atışı yaptığı ve mermi üzerine ailesinin ismini yazdığı öğrenildi.
Şanlıurfa’ya şehit ateşi düştü
- 15 Haziran 2018, Cuma
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