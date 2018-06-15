;
Yol Durumu
  1. AK Partili Yıldız, PKK'nın suikast listesindeydi
  2. Öksüz değilmiş!

’ya şehit ateşi düştü

Şanlıurfa’ya şehit ateşi düştü
Acı haber 'den geldi. Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde kanlı PKK tarafından düzenlenen saldırıda Topçu Onbaşı Abdülselam Halat (25) şehit düştü. Şehidin acı haberi, 'daki ailesini yasa boğdu. Anne Fatma Halat sinir krizi geçirirken baba Medet Halat'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Şehit Abdüsselam Halat'ın mevzide top atışı yaptığı ve mermi üzerine ailesinin ismini yazdığı öğrenildi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar