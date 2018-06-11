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İşte ve 28 Şubat zihniyeti!

Kendisine arkadaşlarının "hacı" dediğini söyleyip, sürekli "muhafazakar" görüntü vermeye çalışan Cumhurbaşkanı adayı 'nin boyası fena döküldü. İnce'nin 2009'da verdiği soru önergesi tipik CHP zihniyetini gözler önüne sererken, aynı zamanda meydanlarda nasıl bir yalanla propaganda yapıldığını da ortaya koydu.

İşte Muharrem İnce ve 28 Şubat zihniyeti!

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 'nin adayı olan 'nin "muhazafakar" görünme oyunu fena bozuldu. Meydanlarda, sürekli dini söylemlerde bulunan, arada namaz pozları veren Muharrem İnce'nin tamamen milleti kandırmaya yönelik bir seçim stratejisi izlediği ortaya çıktı.

Arşivden çıkan belgeler, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının da gerçek zihniyetini ortaya koydu. Muharrem İnce'nin 14.09.2009'da verdiği soru önergesinde, "TRT ekibindeki bir kameramanın saçlarını kışlık bere ile kapattığı, bu kameramanın TRT'de türbanla çalıştığı yönünde basında çıkan haber ve fotoğraflar doğru mudur?" diye sorduğu ortaya çıktı.



Bir personelinin başörtüsüne tahammül edemediğini gözler önüne seren belgeler, Muharrem İnce ve CHP'nin de ikiyüzlülüğünün yeni bir vesikası niteliğinde.



Seçim öncesi başörtüsü savunucusu haline bürünen Muharrem İnce'nin 2003'te verdiği bir başka soru önergesi de ikiyüzlülüğünü ortaya koyuyor.

Takvim.com.tr

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 13:16
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