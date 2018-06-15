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Türklere tekrar süresiz oturum vermeye başladı

İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına süresiz oturum verilmesi uygulamasına, yeni kategorisiyle yeniden başladı.

İngiltereden Türkleri sevindiren haber

İçişleri Bakanlığı, İngiltere'de kendi işini kuracak veya çalışacak Türk vatandaşlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti.

Bugün yayımlanan düzenleme ile olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında alan Türk vatandaşları, İngiltere'de 5 yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum için başvurabilecek. Türk vatandaşları daha önceki uygulamada 4 yılın sonunda süresiz oturum için başvurabiliyordu.

Bakanlık, mart ayında bir mahkemenin aldığı kararın ardından süresiz oturum izin işlemlerini askıya almış, kendi işini kuran Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını açıklamıştı.

, 1959'da Avrupa Birliği'nin o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Anlaşması imzalanmıştı.

İngiltere'de Türkler bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyorlardı.

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  • 15 Haziran 2018, Cuma 20:59
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