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Erdoğan'dan müjdesi

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'te kuruyoruz. İnsan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezimiz yılda 2 milyon ziyaretçi alacak, bilime katkı sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

Erdoğandan Bilim Merkezi müjdesi

, Haliç Tersanesi'nde kurulacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'te Bilim Merkezi kuruyoruz. İnsan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezimiz yılda 2 milyon ziyaretçi alacak, bilime katkı sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

PROJE 3 YIL SÜRECEK

Paylaşımında Bilim Merkezi projesine ilişkin bilgiler de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin 3 yıl süreceğini, 8 bin metrekarelik alanda ve 100 milyon lira bütçeyle hayata geçirileceğini kaydetti.

Erdoğan, merkezin yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağını aktararak, şu detayları paylaştı:

"Söz konusu alanda uluslararası saygınlığı olan bir teknoloji merkezi, dijital tematik kütüphane ve inavosyan merkezi, eğitim programları, atölye ve bilim gösterileri."

Projede öğretici sergiler kısmında "Dijitalleşme ve ", "", "Denizcilik ve Tersaneler" ile "Bilim Tarihi", Eğitim Atölyeleri kısmında ise "Tasarım Atölyeleri", "Bilim Gösterileri", "STEAM Atölyeleri" olması öngörülüyor.



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  • 15 Haziran 2018, Cuma 21:49
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