;
Yol Durumu
  1. Muharrem İnce Suruç'taki katliam için üzüldüm dedi

Kılıçdaroğlu'nu ilk o sattı!

Genel Başkanı 'nun "Tatile gidelim gibi lüksümüz yok” sözlerinin ardından CHP İstanbul Milletvekili ve eski Genel Sekreteri , 'in Çeşme ilçesinde tatil yaparken görüntülendi.

Kılıçdaroğlunu ilk o sattı!

İstanbul Milletvekili ve eski Genel Sekreteri , 'in Çeşme ilçesindeki plajlarda tatil yaparken görüldü. Bir yandan tatil yapan Tekin, bir yandan da telefon görüşmeleri yaptı. CHP Genel Başkanı , erken seçim kararı alınması sürecinde, "Hepimize görev düşüyor. 'Tatile gidelim gibi lüksümüz yok" açıklamasını yapmıştı.


Etiketler: , , ,
  • 15 Haziran 2018, Cuma 18:01
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar