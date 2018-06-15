Kılıçdaroğlu'nu ilk o sattı!

CHP İstanbul Milletvekili ve eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, İzmir'in Çeşme ilçesindeki plajlarda tatil yaparken görüldü. Bir yandan tatil yapan Tekin, bir yandan da telefon görüşmeleri yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim kararı alınması sürecinde, "Hepimize görev düşüyor. 'Tatile gidelim gibi lüksümüz yok" açıklamasını yapmıştı.







