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Demir acı

’da küçük çocuk, evin bahçe duvarından atladı. Eline demir parmaklık saplandı. Acı içinde hastaneye kaldırıldı

Demir acı
Eline demir parmaklık saplanan küçük çocuğu itfaiye kurtardı. Olay dün 'da yaşandı. Evin bahçe duvarından atlamak isteyen Murat K. isimli çocuk dengesini kaybedip düştü. Eline demir parmaklık saplandı. Çocuğun acı içinde bağırmasıyla olayı gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.


Olay yerine giden itfaiye ekipleri demir parmaklığı keserek çocuğu bahçe duvarından kurtardı. Eline saplanan demir parmaklıklarla hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk tedavi altında alındı.
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