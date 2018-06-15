Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suruç'taki hain saldırıyı anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını kılmak için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi. Cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi;
"Bu bayrama da tüm İslam dünyası sıkıntılar içerisinde girdi. Özellikle terörün içerisinde girdi. Bu süreç içerisinde umutlarımızı kaybetmiş değiliz, umutlarımızı tazeleyerek giriyoruz. Bildiğiniz gibi dün de bizim Şanlıurfa milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ağabeyini Suruç'ta ne yazık ki terör örgütü PKK/HDP bunlar öldürdüler. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar, ağır olanlar da var. Tabi bunlar birer tahrik unsuru olarak hala bu işi bırakmış değiller.
"ÜZERİNE ÜZERİNE GİDECEĞİZ"
Esnaf ziyareti yapılırken "Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Nasıl buraya girersiniz" gibi bir yaklaşımla orada bu aileye bu tür bir saldırı ceyran etti. Ve sonunda 4 tane biliyorsunuz ölü var, 9 kadar yaralı var. Bunlar bizi üzen ve gerçekten barışa koşalım diyenler, demokrasi, barış özgürlük bundan yanayız diyenler çözüm sürecinde yaptıkları oyunları maalesef hala yapmaya devam ediyorlar. Biz milli birlik kardeşlik dedik orada da aynı şeyi yaptılar, çözüm sürecinde de aynısını yaptılar. Ama şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne gabarda bırakacağız ne Cudi'de ne Tendürek'te ne bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz. Tek terörist kalmayacağına kadar kovalayacağız. Çünkü benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. Biz de devlet olarak huzuru, mutluluğu beraberliği, kardeşliği tesisle görevliyiz. Bunu inşa etmeye çalışırken bu tür olaylarla karşı karşıya kaldığımız zaman da gereğini yapmak zorundayız. Milletimin bu oyunlara gelmemesini, dayanışma içerisinde özellikle de 24 Haziran'ı başarmamızı, atlatmamızı rica ediyorum.
Bu seçim zaten bizim Türkiye'de ve dünyada kırılma noktası. Tırmanışımızın çok önemli sıçrama tahtasından bir tanesi olacak. Bu noktadan hareketle milletimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."
BEDELLİ AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine sorulan kalıcı bedelli askerlik sorusuna ise şu cevabı verdi:
"O tabii çok ayrı bir konu. Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız bize şu kadar asker gerekiyor dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay'ın bu talebini bir kenara koyamayız. Türkiye'de şu anda zaten bizim silahlı kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi;
"Bu bayrama da tüm İslam dünyası sıkıntılar içerisinde girdi. Özellikle terörün içerisinde girdi. Bu süreç içerisinde umutlarımızı kaybetmiş değiliz, umutlarımızı tazeleyerek giriyoruz. Bildiğiniz gibi dün de bizim Şanlıurfa milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ağabeyini Suruç'ta ne yazık ki terör örgütü PKK/HDP bunlar öldürdüler. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar, ağır olanlar da var. Tabi bunlar birer tahrik unsuru olarak hala bu işi bırakmış değiller.
"ÜZERİNE ÜZERİNE GİDECEĞİZ"
Esnaf ziyareti yapılırken "Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Nasıl buraya girersiniz" gibi bir yaklaşımla orada bu aileye bu tür bir saldırı ceyran etti. Ve sonunda 4 tane biliyorsunuz ölü var, 9 kadar yaralı var. Bunlar bizi üzen ve gerçekten barışa koşalım diyenler, demokrasi, barış özgürlük bundan yanayız diyenler çözüm sürecinde yaptıkları oyunları maalesef hala yapmaya devam ediyorlar. Biz milli birlik kardeşlik dedik orada da aynı şeyi yaptılar, çözüm sürecinde de aynısını yaptılar. Ama şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne gabarda bırakacağız ne Cudi'de ne Tendürek'te ne bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz. Tek terörist kalmayacağına kadar kovalayacağız. Çünkü benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. Biz de devlet olarak huzuru, mutluluğu beraberliği, kardeşliği tesisle görevliyiz. Bunu inşa etmeye çalışırken bu tür olaylarla karşı karşıya kaldığımız zaman da gereğini yapmak zorundayız. Milletimin bu oyunlara gelmemesini, dayanışma içerisinde özellikle de 24 Haziran'ı başarmamızı, atlatmamızı rica ediyorum.
Bu seçim zaten bizim Türkiye'de ve dünyada kırılma noktası. Tırmanışımızın çok önemli sıçrama tahtasından bir tanesi olacak. Bu noktadan hareketle milletimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."
BEDELLİ AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine sorulan kalıcı bedelli askerlik sorusuna ise şu cevabı verdi:
"O tabii çok ayrı bir konu. Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız bize şu kadar asker gerekiyor dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay'ın bu talebini bir kenara koyamayız. Türkiye'de şu anda zaten bizim silahlı kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.