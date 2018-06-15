Cuma mesajları ve Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan Bayramı ilk gününün Cuma gününe denk gelmesi ile İslam alemi çifte bayram sevinci yaşıyor. Sabah saatlerinde kılınacak bayram namazı sonrasında öğlen Cuma namazı için bir araya gelecek olanlar, hem Cuma mesajları hem de bayram mesajları araması yapmaya başladılar. Bu özel günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz ve sosyal medyada paylaşabileceğiniz yazılı ve resimli Cuma mesajları ile 2018 Ramazan Bayramı mesajları haberimizde. İşte sizler için hazırladığımız Cuma mesajları resimli ve bayram mesajları 2018...

CUMA MESAJLARI 2018

Ümit ederiz ki bu mübarek Cuma günü, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Cumalar bereket ve kurtuluş günüdür. Hayırlı güzel Cumalar dilerim.

Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dirim. Yeni güne bismillah Cuma'ya kavuşturana şükürler olsun…

Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Şükür ki karanlığı aşan Cuma'ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar…

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle… Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Şüphesiz ki ALLAH adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Fenalıktan ve azgınlıktan men eder tutasınız diye size öğüt verir. Hayırlı CUMALAR.

Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur. Hayırlı cumalar… Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Cuma gününüz mübarek olsun.

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

Kalbinizden gecen tüm dua'lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.

Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

Herkesin tüm din kardeşlerimin cuması mübarek olsun ALLAH herkese şifa versin en güzel gününüz gülümsemelerle bitsin iyi günler…

Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar. Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…

Şeytandan Yaratana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Saptırma, Beni SENDEN Başkasına YALVARTMA. (amin) Hayırlı Nur'lu Cuma'lar.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

Hayırlı dualarım tüm müslümanlara. Bu güzel ayda bitti sonunda. Gelecek Ramazan ayında da sizleri görmekten mutluluk duyarım her seferinde. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Bu mübarek bayramda kalplerinizde barış, gözlerinizde umut, etrafınızda sevgi olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun

Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

Gönüller bir olsun Bu mübarek Ramazan ayında düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah'ın yolunda, hayırlara vesile olsun. Tüm müslümanların Ramazan Bayramı mübarek olsun.

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

Gülerek bitti mübarek Ramazan ayı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradanıma. Bu mübarek Ramazan Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma..

Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum mübarek Ramazan Bayramınızı Kutluyorum.

Bizi yaratan Allah'a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun

Bayramların en güzeli ve hayırlısını diliyorum size. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!