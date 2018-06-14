Gazeteci Şaban Sevinç, uzun süredir tedavi gören Deniz Baykal'ın fotoğrafını paylaştı.Gazeteci Şaban Sevinç, mesajında "Sayın Deniz Baykal'a bayram ziyareti yaptım. Sağlığı gayet iyi. Deniz Bey herkesin ramazan bayramını kutluyor. 24 Haziran'da ikinci bir bayram sevinci yaşayacağımıza inandığını söyledi" ifadelerine yer verdi.
Tedavisi süren Deniz Baykal'dan ilk fotoğraf
Gazeteci Şaban Sevinç, CHP Milletvekili Deniz Baykal'a bayram ziyaretinde bulundu. Sevinç Baykal'ın son halini paylaştı.
Etiketler: Deniz Baykal , Şaban Sevinç
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