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''nde de oynayan usta oyuncu hayatını kaybetti

Pek çok başarılı yapımda rol alan usta oyuncu , 'da vefat etti.

Usta oyuncu hayatını kaybetti!
Bazıları Kanal 7 ekranlarında da yayınlanan Kalp Gözü, Vatan, Sakarya Fırat, Bir Sepet Elma, Eyüp Sultan Yolcusu, Hacı Bayram Veli ve Güz Gülleri gibi çok başarılı yapımlarda rol alan Adıgüzel'in naaşı 'da son yolculuğuna uğurlanacak.



Oyunculuğu kadar kişiliği ile gönüllere taht kuran Adıgüzel, çevresinde de çok sevilen bir isimdi. Adıgüzel 1940 İstanbul doğumluydu.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 15:54
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