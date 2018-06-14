Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayvalık ilçesi Bağyüzü köyünden 1 yıl önce 8 dönüm araziyle, içinde bir köy evi bulunan 850 metrekare bir arsa satın aldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, evi yeniden restore ettirdi. Bir yıl süren çalışmaların tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Ortaylı, dün akşam restorasyonu biten taş evde köylülere ve yakınlarına iftar verdi.
İlber Ortaylı köye yerleşti! İşte yeni hayatı...
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde içinde köy evi bulunan 850 metrekare arsa ile 8 dönümlük bir arazi satın aldı.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayvalık ilçesi Bağyüzü köyünden 1 yıl önce 8 dönüm araziyle, içinde bir köy evi bulunan 850 metrekare bir arsa satın aldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, evi yeniden restore ettirdi. Bir yıl süren çalışmaların tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Ortaylı, dün akşam restorasyonu biten taş evde köylülere ve yakınlarına iftar verdi.
Etiketler: İlber Ortaylı , Balıkesir , CHP , taş ev
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