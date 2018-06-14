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köye yerleşti! İşte yeni hayatı...

Tarihçi Prof. Dr. , 'in Ayvalık ilçesinde içinde köy evi bulunan 850 metrekare arsa ile 8 dönümlük bir arazi satın aldı.



Tarihçi Prof. Dr. , Ayvalık ilçesi Bağyüzü köyünden 1 yıl önce 8 dönüm araziyle, içinde bir köy evi bulunan 850 metrekare bir arsa satın aldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, evi yeniden restore ettirdi. Bir yıl süren çalışmaların tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Ortaylı, dün akşam restorasyonu biten de köylülere ve yakınlarına iftar verdi.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 15:33
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