Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yalova mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Ülkemizin yeni yönetim sistemini 16 Nisan'da milletimizin desteği ile getirdik. 1 asıra damga vuracak seçim için milletimizin huzurundayız. Ülkemizi 10 büyük ekonomi arasına sokmak için sizden destek istiyoruz. Bizim kimseye diyet borcumuz yoktur. Ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz. Bugüne kadar beşer planında kimsenin önünde eğilmedik.



VAKİT BİRLİK VAKTİ

Yalova, cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi destekliyor muyuz? Vakit birlik vakti. Vakit Yalova, vakit Türkiye vakti. İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Yalova'yı üniversite ile kim buluşturdu. Bay Öğretmen mi buluşturdu, bu kardeşiniz mi buluşturdu. Bay Muharrem diyor ki, ben fizik öğretmeniyim, olabilir. Saygı duyarım. Ama biz bu üniversitede nice öğretmenler yetiştiriyoruz.



YALANI BIRAKIN

Yalova'ya spor salonu, gençlik merkezi yaptık. Biz yaptık biz. Sağlıkta 14 adet tesis yaptık. İlave olrak 400 yataklı bir devlet hastanesi yapmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Yıl bitmeden de inşallah temelini atıyoruz. Yaşlılarımıza, engellilerimize 330 trilyon lira yatırım yaptık. Bay Kemal ne diyor, engellileri kendi haline bıraktınız. El insaf ya. Genel Başkan yalan söyler, cumhurbaşkanı adayı yalan söyler. Yalanı bırakın ya. Benim milletim 24 Haziran'da kime oy vereceğini iyi biliyor. Yalova'yı yeni TOKİ projeleri ile destekleyeceğiz. 2002'ye kadar 25 kilometre yol yapıldı. Biz 16 senede 55 kilometre ilave ettik.



BAY KEMAL DE ORADAN GEÇİYOR

İzmir-İstanbul Otoyolu, aynı zamanda Yalova'nın projesidir. İzmit Körfezi'ni geçen Osmangazi Köprüsü ile Altınova-Gebze yolunu trafiğe açtık. Ne çileler çektiniz değil mi? Osman Gazi'yi yaptık, hemen Yalova'ya. Bay Kemal de oradan geçiyor. Ama istemiyor. İstemiyorsan arabalı ile geçersin. 4'üncü köprüyü de ben yaparım diyor. Nereye yapacaksın? Adres veremiyor. Çalışmamış dersine. Bu aşk ister aşk. Rahmetli Neşet baba ne derdi, aşk ile koşan yorulmaz derdi. Biz aşığız aşık. Biz bu dağları bu aşkla deldik.





BİZ SÖZ VERDİK Mİ YAPARIZ

Dün Ovit Tüneli'ni açtık. Dünyanın en uzun 2. tüneli. Burası kışın kapalıydı. Ama hallettik. Biz söz verdik mi yaparız. Ne aldatan, ne aldanan olduk. Bunlar gibi yok şu kadar para vereceğim, yok bu kadar para vereceğim. Ya doğru konuş. Yalova'ya 16 yılda 338 trilyon yatırım yapıldı. Yalova'ya 3 arge merkezi kuruldu. Yalova'da katma değeri yüksek projelere önem verilmesi gerekiyor. Çiçek yetiştiriciliğini geliştireceğiz. Çiçek deyip geçmeyin, Hollanda'yı Hollanda yapan çiçekçiliktir.



ADAY OLMA ŞARTINA TUTUKLULUĞU DA EKLEYECEĞİZ

Yalova'nın bir milletvekili var. Şu anda cumhurbaşkanı adayı. Bu kişi 4 dönemdir milletvekili. Bu kişinin Yalova'ya hizmetini gördünüz mü? Yalova'da tuğla üstüne tuğla koymuşluğu var mı? Kim yaptı, yaparsa yine AK Parti yapar. Edirne'de ziyarette bulunuyor. Kimi ediyor? PKK'nın arkasında olduğu partinin adayını. Benim yerli, milli Yalovalı kardeşim bunu asla desteklemez. Bırakın çıksın diyor. Bay Muharrem, malum partinin desteği ile miting yaptı. Ama biz parti bayrağı ile, bayrağımızla on binlerle yapıyoruz. Bu kişi 6-8 Ekim'de dökülün sokaklara diyerek 53 kardeşimizin ölümüne neden olan kişi değil mi? Sen bunu nasıl ziyaret edersin ya? Sen nasıl bir insansın ya? Aynı tarihte 15 yaşındaki Yasin Börü'yü şehit ettiler. Üstünden araba ile geçtiler. Şimdi içeride bulunan kişinin başını çektiği kişiler. Bunu aday gösterdiler. Seçimi atlatalım, aday olma şartına tutukluluğu da ekleyeceğiz. Burası ne ya, yol geçen hanımı? Tutukludan aday olmaz, düzenleme yapacağız. Yalovalıların bunla ne işi olur ya. Diyarbakır'da bunu karşılayanların tamamı Edirne'deki adamın taraftarı.



BAY MUHARREM BEN SIRADAN BİR ADAY DEĞİLİM

Şimdi kafayı takmış İsmail Metin Temel Paşa'ya. Ben iftarda konuşma yapıyorum, Temel Paşa'da yanındakilerle alkışlıyor. Bak Bay Muharrem, ben sıradan bir aday değilim. Ben Anayasa'ya göre Başkomutan sıfatını taşıyorum. Bunu ben değil, Anayasa söylüyor. Sen İsmail Temel Paşa'ya bu şekilde davranamazsın. Yalova 24 Haziran'da gereken dersi vermelidir. Sizin oylarınızla bölücü terör örgütüne hizmet yapan bu kişiye 24 Haziran'da dersini veriyor muyuz?



BİR MÜJDE VEREYİM

İHA'lar nasıl çalışıyor, SİHA'lar nasıl çalışıyor. Bir de müjde vereyim. Şimdi bizim Akıncı uçağımız geliyor. Bu hiç kimsede yok. Amerika bize vermedi, İsrail'in verdikleri arıza yaptı. Şimdi kendimiz seri üretiyoruz. Tendürek'te İHA'lar işareti veriyor. SİHA'lar vuruyor. Akıncı çıktığı zaman inşallah durum daha farklı olacak.



BAY KEMAL'İN KAFASI BASMAZ

Kanal İstanbul ile derdimiz boğazı kazalardan korumak. Ne Bay Muharrem'in ne de Bay Kemal'in kafası buna basmaz. Kanal İstanbul ile de yeni iki butik şehir kuruyoruz. Boğazdaki gemi kazasını gördünüz. O tankerde olabilirdi. Biz bu işi çözeceğiz. Biz Türkiye'yi dünya devleti yapacağız.





BU YALANCILARA 24 HAZİRAN'DA DERSLERİNİ VERİYOR MUYUZ

ABD'den telefon etmişler. Arkadaşlara dedim ki, incelesinler. Rapor için Bay Muharrem başka, Bay Kemal başka konuşuyor. Bakın onu da izleteyim size. Birisi vergici, birisi de fizik öğretmeni. Ehlini gönder, gönderdin. 3 sayfalık raporu aldın. Şimdi yatıyor kalkıyorlar Brunson, Brunson. Kim bu Brunson? Bunların papazı. İstediler bizden, kusura bakmayın yargıda dedik. Sizler de Feto'yu verin. Feto yargıda mı, serbest. Bu yalancılara 24 Haziran'da derslerini veriyor muyuz?