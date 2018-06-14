Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin TSK'dan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Menbiç yol haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulaması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Org. Akar'dan kritik Menbiç görüşmesi
Genelkurmay Başkanı Akar, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti ile Menbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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