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Org. 'dan kritik görüşmesi

Genelkurmay Başkanı , Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti ile yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Org. Akardan kritik Menbiç görüşmesi

Genelkurmay Başkanı Hulusi , Genelkurmay Başkanı Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin TSK'dan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan yol haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulaması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 09:22
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