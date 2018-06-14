ABD merkezli savunma sitesi Defence News'a göre, ABD Kongresi'nde Türkiye'ye F-35'lerin teslimatı konusunda muhalif seslere rağmen teslimatın 21 Haziran'da gerçekleşmesi bekleniyor. F-35'leri üreten Lockheed Martin şirketinden bir sözcü, Kongre'deki duruma rağmen teslimat için hazırlıkların tam gaz devam ettiğini ve teslim töreninin 21 Haziran tarihi için planlandığını söyledi.

Defence News isimli savunma sitesine konuşan yetkili, 21 Haziran'da teslimat olacağını ifade ederken, Kongre'de gerçekleşen muhalefete rağmen hazırlıkların son hız devam ettiğini aktardı.