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basını yazdı! F-35'ler 'da teslim edilecek

basını F-35'lerin 'ye teslim tarihinin olacağını yazdı.

ABD basını duyurdu! İşte F-35lerin teslim tarihi

merkezli savunma sitesi 'a göre, ABD Kongresi'nde 'ye F-35'lerin teslimatı konusunda muhalif seslere rağmen teslimatın 'da gerçekleşmesi bekleniyor. F-35'leri üreten Lockheed Martin şirketinden bir sözcü, Kongre'deki duruma rağmen teslimat için hazırlıkların tam gaz devam ettiğini ve teslim töreninin 21 Haziran tarihi için planlandığını söyledi.

Defence News isimli savunma sitesine konuşan yetkili, 21 Haziran'da teslimat olacağını ifade ederken, Kongre'de gerçekleşen muhalefete rağmen hazırlıkların son hız devam ettiğini aktardı.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 09:54
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