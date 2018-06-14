15 Temmuz'da Dalaman'da sivil imama darbe sorusu

15 Temmuz gecesi Dalaman Havalimanı'ndaki kulede yapılan bir konuşmada ByLock ve Eagle kullanıcısı olan askerlerden Hava Trafik Kontrolörü sivil imam Mustafa Öğüt'e "Askerler yönetime el koydu mu?" sorusu yöneltiliyor. O gece Dalaman Kule'de görev yapan Öğüt, bu soruyu soran Ömer adlı kişiye "Yok yok, bir şey yok, her şey normal gidiyor ya" diye karşılık veriyor.

Öğüt'ü arayan Ömer adlı kişi "Kulede askerlerden kim var?" diye soruyor. O da "Bülent abi var" diyor. Arayan Ömer adlı kişi "Yönetime el koydu mu? Kulenin idaresi şu an onda mı?" diye soruyor. Ömer adlı kişi darbeyi kast ederek "Haberiniz var değil mi televizyondan?" deyince Mustafa Öğüt "Tabii canım" diyor. "Ne diyon?" deyince ise "Bir şey yok abi sonra konuşuruz" diyerek konuyu kapatıyor.

RADARDA DA KONUŞULDU

15 Temmuz gecesi Dalaman Havalimanı'nda hava araçları görülürken aynı saatlerde Kütahya Radar'a takılan bir araçtan bahsediliyor. Dalaman, bu araç için "Bizim kontrolümüzde" diyor:

00:06: 25

KUT: Hocam bu kuzeyinizdeki 0745 ile temasınız var mı?

ES: Kuzeydeki?

KUT: Kuzey 15 millerdeki, 0745 transponderı

ES: Evet var

KUT: Bu ne yapıyor hocam?

ES: Bizim sivil trafiğimiz o.

KUT: Dönüyordu da, sizin kontrolünüzde değil mi?

ES: Bizim kontrolümüzde.

'İKİ TANIMSIZ HELİKOPTER'

Aradan geçen beş dakika sonra yine Dalaman Kule'de şu konuşmalar geçiyor:

00:11:51

ES: Alo, bizim meydanımıza iki tane tanımsız helikopter indi, security (güvenlik) nedenlerinden dolayı trafiklerimizi size divert ettiriyoruz. (Hava aracının herhangi bir sebepten dolayı iniş planındaki meydana değil, başka bir meydana yönlendirilmesi.) BRJ 333, şu anda ben bir transfer yapıyorum sen gör diye.

BOD: Bakayım, tanımsız iki tane helikopter indi? Ankara'nın haberi var mı?

ES: Ankara'ya söylemedik, zaten Başmüdürümüz burada askerler müdahale edecekler.

00:12:43

ANK: İyi günler ben ekip şefi, nedir şimdi tam durum ben tekrar alabilir miyim?

ES: Şimdi, Başmüdürümüzde yukarıda kulede, iki tane tanımsız helikopter meydanımıza indi

ANK: Askeri mi?

ES: Askeri olup olmadığını bilmiyoruz, meydanımızı kapattılar, oraya operasyon.

00:14:23

MB: Bana Erdal Bey diyor ki, operasyon normal diyor, siz diyorsunuz

SC: Burası şey şu anda, Başmüdürümüz burada

MB: Tamam şu an durum ne?

SC: Şu anda F16 kalkışı olacak beklemede şu anda

MB: Trafiği divert ettiriyorum

SC: Tamam divert zaten söylemişti zaten Başmüdürümüz.

Abdurrahman Şimşek - Nazif Karaman / Sabah