;
Yol Durumu
  1. Koalisyonda büyük kriz var
  2. Şanlıurfa’ya şehit ateşi düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'la görüştü

Cumhurbaşkanı , Ramazan Bayramı münasebetiyle Kralı Selman Bin Abdulaziz'le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selmanla görüştü

Erdoğan ve Abdulaziz, Türkiye ve arasındaki ikili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesine önem verdiklerini teyit etti.

Görüşmede, Filistin halkı için koruma talep eden kararın 'de kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğu vurgulandı.

BİR GÖRÜŞME DE MAHMUD ABBAS'LA
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra bir görüşme de, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la gerçekleştirdi.

Erdoğan-Abbas görüşmesinde Filistin konusundaki son gelişmeler ele alındı.

Etiketler: , , ,
  • 14 Haziran 2018, Perşembe 01:19
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar