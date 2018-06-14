Erdoğan ve Abdulaziz, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesine önem verdiklerini teyit etti.

Görüşmede, Filistin halkı için koruma talep eden kararın BMGK'de kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğu vurgulandı.

BİR GÖRÜŞME DE MAHMUD ABBAS'LA

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra bir görüşme de, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la gerçekleştirdi.

Erdoğan-Abbas görüşmesinde Filistin konusundaki son gelişmeler ele alındı.