FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz'ün Almanya'ya kaçtıktan sonra, örgütün Berlin'deki hücre evlerinde kaldığı iddia edildi. Anadolu Ajansı'na ulaşan bir ihbar mektubunda, Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresinde, S. Yaşar adına kayıtlı bir evde saklandığı belirtildi. AA muhabiri söz konusu eve gitti. AA'nın görüntülediği ve zilini çaldığı dairede kimsenin kapı açmaması dikkati çekti. Apartmanın Alman sakinleri de S. Yaşar adında bir kişiyi tanımadıklarını söyledi. Öksüz'ü saklayan kilit isim, Berlin'deki FETÖ yapılanmasının etkili unsurlarından firari Ali A.'ydı. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iddiaya ilişkin "Adil Öksüz henüz bulunmuş değil. Almanya vermezse ABD'nin durumuna düşer" dedi.
İşte o ev
Etiketler: Adil Öksüz , FETÖ , Berlin , ALMANYA
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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