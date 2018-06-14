Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
Erdoğan burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabir ziyaretinin ardından Kısıklı'ya geçerek helikopterle Yalova'ya hareket etti.
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