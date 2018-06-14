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Erdoğan'dan kabir ziyareti

Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti

Erdoğandan anlamlı ziyaret

, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın, 'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Erdoğan burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabir ziyaretinin ardından Kısıklı'ya geçerek helikopterle 'ya hareket etti.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 15:27
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