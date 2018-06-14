Ebru Özkan, Kadir Gecesi'ni geçirmek için Kudüs'e gitti. Ziyareti sonrası Türkiye'ye dönmek için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na giriş yaptı. Bu sırada İsrailli bir görevli tarafından gözaltına alındı. Uzun süre haber alınamayan Ebru'nun askeri mahkemeye çıkarıldığı anlaşıldı. Genç kızın "İsrail'in güvenliğini tehdit etmekten" gözaltına alındığı açıklandı. Türk Dışişleri Ebru'nun kurtarılması için düğmeye bastı.
Ebru’ya İsrail zulmü
Etiketler: İsrail , Tel Aviv , Türk Dışişleri , Kudüs , Türkiye , Ebru Özkan
- 14 Haziran 2018, Perşembe
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