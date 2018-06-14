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Ebru’ya zulmü

Ebru’ya İsrail zulmü
Ebru Özkan, Kadir Gecesi'ni geçirmek için 'e gitti. Ziyareti sonrası 'ye dönmek için 'deki Ben Gurion Havalimanı'na giriş yaptı. Bu sırada li bir görevli tarafından gözaltına alındı. Uzun süre haber alınamayan Ebru'nun askeri mahkemeye çıkarıldığı anlaşıldı. Genç kızın "İsrail'in güvenliğini tehdit etmekten" gözaltına alındığı açıklandı. Türk Dışişleri Ebru'nun kurtarılması için düğmeye bastı.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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