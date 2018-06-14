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Erdoğan: yine hüsrana uğradı!

Genel Kurulu, halkı için koruma talep eden kararı kabul etti. bu kararı canlı yayında duyurdu ve 'Amerika yine hüsrana' uğradı dedi.

Erdoğan: ABD yine hüsrana uğradı!

'nin yoğun girişimlerinin ardından Cezayir'in de desteğiyle tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulu, özel oturumda toplandı.

BM düzenlenen oturumda, tarafından BM nde veto edilen, Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşüldü ve oylamaya sunuldu.

120 OYLA KABUL EDİLDİ
Tasarı 120 oyla BM Genel Kurulunda kabul edildi. Tasarıya 8 ülke karşı çıktı, 45 ülke ise çekimser kaldı.

Erdoğan: ABD yine hüsrana uğradı!

Kararda, "BM Genel Sekreterinden, mevcut durumu inceleyip en kısa zamanda, söz konusu tasarının kabul edilmesinin ardından 60 gün içinde işgali altındaki Filistin'de sivillerin korunması, güvenliği ve refahı için yapılması gerekenlerin yanı sıra uluslararası koruma mekanizmalarıyla ilgili önerilerinin de bulunduğu yazılı rapor sunması" talep ediliyor.

ERDOĞAN: "ABD YİNE HÜSRANA UĞRADI"
BMGK'nin Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etmesini canlı yayında kendisine gelen bir notla öğrenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Filistinli sivillerin korunmasıyla ilgili Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin veto ettiği karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120 oyla kabul edildi. 8 red, 45 çekimser. Amerika yine hüsrana uğradı."

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 03:44
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