Geçen yıl Haziran ayında Suriye'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan PKK/PYD üyesi 4 teröristin, Suruç'ta güvenlik güçleri ile aralarında milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile AK Partili yöneticilere yönelik suikast hazırlığı içerisinde oldukları belirlenmişti.
4 PKK'LI YANLARINDAKİ MÜHİMMATLA ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç'ta, 26 Haziran 2017 tarihinde sınırı yasa dışı yollardan geçerek Türkiye'ye gelen 4 terörist, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yanında 1 tabanca, 1 susturucu, 1 Kalaşnikof tüfek, 420 gram plastik patlayıcı, 1 pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 roket başlığı, 2 telsiz, 24 elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirilmişti.
SUİKAST İÇİN GÖNDERİLMİŞLER
Güvenlik güçlerince sorguya alınan teröristler, Suriye'den terör örgütü tarafından suikast için Türkiye'ye gönderildiklerini söyledikleri belirlenmişti.
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