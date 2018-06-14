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Yıldız, 'nın listesindeydi

'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması kapsamında esnaf ziyaretindeyken düzenlenen saldırıda ağabeyi yaşamını yitiren ve 4 kardeşi de yaralanan AK Parti Milletvekili İbrahim 'ın terör örgütü 'nın listesinde olduğu ortaya çıktı.

AK Partili Yıldız, PKKnın suikast listesindeydi

Geçen yıl Haziran ayında 'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla 'ye geçen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan / üyesi 4 teröristin, Suruç'ta güvenlik güçleri ile aralarında milletvekili İbrahim ile yöneticilere yönelik hazırlığı içerisinde oldukları belirlenmişti.

4 PKK'LI YANLARINDAKİ MÜHİMMATLA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç'ta, 26 Haziran 2017 tarihinde sınırı yasa dışı yollardan geçerek Türkiye'ye gelen 4 terörist, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yanında 1 tabanca, 1 susturucu, 1 Kalaşnikof tüfek, 420 gram plastik patlayıcı, 1 pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 roket başlığı, 2 telsiz, 24 elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirilmişti.

SUİKAST İÇİN GÖNDERİLMİŞLER

Güvenlik güçlerince sorguya alınan teröristler, Suriye'den terör örgütü tarafından suikast için Türkiye'ye gönderildiklerini söyledikleri belirlenmişti.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 01:27
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