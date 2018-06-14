;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Ceza sahası
  2. İttifak mesajı

Binbaşının kanı yerde kalmadı

Binbaşının kanı yerde kalmadı

Tunceli'de 2015 yılında çıkan çatışmada Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'i şehit eden 'lı terörist 'Ferhat Dersim' kod adlı Ertan Erol, karayoluna el yapımı patlayıcı tuzaklayamaya çalıştığı sırada yapılan havan atışlarıyla öldürüldü. Erol'un 2004-2009 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan ve 2015 Milletvekili seçimlerinde de HDP'de Ank ara Milletvekili adayı olan Songül Erol Abdil'in küçük kardeşi olduğu öğrenildi.

Etiketler: , ,
  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar