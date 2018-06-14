Binbaşının kanı yerde kalmadı

Tunceli'de 2015 yılında çıkan çatışmada Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'i şehit eden PKK'lı terörist 'Ferhat Dersim' kod adlı Ertan Erol, karayoluna el yapımı patlayıcı tuzaklayamaya çalıştığı sırada yapılan havan atışlarıyla öldürüldü. Erol'un 2004-2009 yılları arasında Tunceli Belediye Başkanlığı yapan ve 2015 Milletvekili seçimlerinde de HDP'de Ank ara Milletvekili adayı olan Songül Erol Abdil'in küçük kardeşi olduğu öğrenildi.