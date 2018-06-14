Bayrakçı uçtu!

Anketlerindeki yüksek yanılma payı ve ilginç açıklamalarıyla günden olan SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, bu kez uçaktaki şovundan sonra gözaltına alındı. Olayı Twitter'da anlatan Bayrakçı, "İstanbul- Dalaman THY uçuşundayım. Tuvalette bir sigara yaktım ve daha ilk nefeste nerede olduğumu hatırlayıp attım. Sonra bir hostes suçumu yüzüme okudu ve inince uçağın kapısı açıldığında iki polis tam bir suçlu muamelesi ile beni gözaltına aldı" dedi. Bayrakçı, gözaltı yerine para cezası kesilebileceğini belirterek uygulamayı eleştirdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek idari para cezaları hakkındaki yönetmeliğe göre uçakta sigara içen yolcu "Kural tanımaz yolcu" olarak tanımlanıyor ve 1000 TL para cezası öngörülüyor. Sosyal medyada trend topic olan Bayrakçı ile ilgili yorumlar şöyle:

Arkadaş uçakta sigara içiyor, bir de kötü muamele gördüğünü söylüyor..

Bayrakçı'nın anketleri de uzakta sigara içmesi gibidir. Yani şaşkınlık yaratır.

Kural tanımaz yolcunun anketlerini hiç merak etmedik.

Havalimanına girmiş, kontrolden geçmiş, uçağa binmiş, tuvalete girmiş sonra da sigara yakmış. Olayı anlatırken diyor ki, "Nerede olduğumu fark ettim ve söndürdüm "ŞAKA mısın birader.

Hakan Bayrakçı'yı TT gördüm. Yine ne saçmalamış dedim.