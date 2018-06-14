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2019 başında gökyüzünde olacak

'ye insansız teknolojilerinde sınıf atlatacak taarruzi , yoğun bir çalışmayla kısa sürede güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Akıncı'nın yüksek faydalı yük kapasitesi sayesinde milli İHA'larda kullanılan yerli mühimmatlara yenileri eklenecek



, insansız () teknolojilerindeki iddiasını yeni ürünlerle büyütüyor. Bu kapsamda, Baykar tarafından geliştirilen taarruzi İHA 'nın 2019'un ilk çeyreğinde gökyüzüyle buluşması hedefleniyor.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 10:12
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