Mahmur Kampı mülteci değil terör yuvası

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın "Mahmur çok önemli, orayı da vurabiliriz. Çünkü PKK'nın eleman devşirdiği bir kuluçka merkezi" sözleri üzerine gözler Irak merkezi hükümetine bağlı Musul yakınlarındaki Mahmur Mülteci Kampı'na çevrildi.

SABAH'ın teslim olan itirafçı teröristler ile istihbarat raporlarından elde ettiği bilgi ve belgelere göre, Mahmur Mülteci Kampı şu anda 12 bin nüfusa sahip. 1994 yılında Hakkâri, Siirt ve Şırnak'tan göç eden Türkiye vatandaşlarının yaşadığı bu kampta doğan çocuklar şu anda 24 yaşında ve önemli bir kısmı da PKK'nın elinde bulunuyor. Kampta doğan çocuklar buradaki sözde okul ve eğitim merkezlerinde PKK'lı teröristler tarafından PKK ve Öcalan ideolojisiyle, intikam ve nefret duygusuyla yetiştiriliyor. Güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda uzuvlarını kaybeden ve yaralandıkları için artık savaşamaz durumda olup sakat kalan teröristlerce eğitilen bu gençler, ardından Kandil'deki kamplarda silâh eğitimi verilerek, Türkiye'ye gönderiliyor.

Mahmur Kampı'nda yaşayanların her türlü lojistik ihtiyaçları da PKK tarafından karşılanarak Türkiye'ye dönmeleri engelleniyor. Güvenlik güçlerinin Kandil'e yönelik hava harekâtında KCK Yürütme Konseyi üyesi Suriye Uyruklu Rüstem Cudi'nin öldürülmesinden sonra PKK, Mahmur Kampı'nın adını 2011'de " Rüstem Cudi Kampı" olarak değiştirdi. Kamp sorumluları Kandil ile Mahmur arasında köprü görevi görüyor.



SINIRDAN SALDIRIYORLAR

Ayrıca, özellikle Hakkâri'nin Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca İlçelerinden 90'lı yıllarda göç eden ve sınırdaki arazi yapısını iyi bilen sözde mülteciler, yaz aylarında Mahmur Kampından ayrılarak PKK'lı teröristlerle birlikte Hakkâri sınırına gelip, sınır karakollarına yapılan saldırılara katılıyor. Yaz aylarında PKK kamplarında kalan, kışın ise Mahmur Kampı'ndaki ailelerinin yanına dönen bu teröristlerden Selahattin Bilge, İçişleri Bakanlığı'nın 600 bin liralık Turuncu listesinde aranıyor.

BM, yıllık nüfus sayımında yaz ve kış aylarında yüzde 40 civarında bir değişkenlik tespit edince kamptaki genç nüfus bu durumu "Çalışmaya gidiyoruz" diyerek izah etmeye çalışsa da PKK'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet gösterip kış aylarında kampa döndükleri istihbarat birimlerince tespit edildi.



ERBİL VE DUHOK'TA 650 KÖY PKK İŞGALİNDE

PKK terör örgütü Kandil'deki kamp ve barınma alanlarının yanı sıra Kuzey Irak'ın Erbil kentine bağlı Sidekan, Soran ve Mergesor ile Duhok İline bağlı Behdinan bölgesinde toplam 650 köyü işgal etmiş durumda. PKK'nın buradaki varlığı bölge halkını da ciddi anlamda rahatsız ediyor. Çünkü yapılan hava harekâtları ve operasyonlar sonucu kendilerinin de zarar gördüğünü düşünen yöre halkı 1991 yılından beri işgal altındaki topraklarını terk etmeleri için PKK'ya uyarılarda bulunuyor. Ancak terör örgütü buraları terk etmeyip sivil halka da zaman zaman silah kullanarak baskı uyguluyor.