İstanbul Fatih'te bir evi basan polis, vahşetle karşılaştı. Tunuslu Muhammed Eymen El Muniri, önceki gece polisi aradı. Fatih'teki bir evin banyosunda ceset olduğunu anlattı. İhbar üzerine polis evi bastı. Evin banyosuna giren ekipler, sonradan döküldüğü anlaşılan betonu kırdı. Betonun içinden çamaşır makinesi, makinenin içinden de valiz içine konulmuş bir ceset çıktı. Cesedin, kayıp Tunuslu Rojdi Tuguldi'ye (50) ait olduğu anlaşıldı. Sorguya alınan El Muniri, "20 gün önce evde uyuşturucu kullandığımız sırada Tuguldi fenalaşarak öldü. Cesedi valize koyduk. Daha sonra valizi makineye koyup üzerine beton döktük" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili El Muniri ile birlikte olay sırasında evde bulunan Sami Abdülgani (53) ve Nejla Mekni (30) gözaltına alındı.
Tunuslu El Muniri'nin uyuşturucu içerken ölen arkadaşını gömdükten sonra memleketine gittiği, annesinin "Bununla nasıl yaşayacaksın" demesi üzerine geri dönüp olayı polise ihbar ettiği ortaya çıktı.
Polis, ihbar üzerine bir evi bastı. Banyoda üzerine beton dökülmüş çamaşır makinesinin içinden bavula saklı Tunuslu Rojdi Tuguldi'nin cesedi çıktı.
Tunuslu El Muniri'nin uyuşturucu içerken ölen arkadaşını gömdükten sonra memleketine gittiği, annesinin "Bununla nasıl yaşayacaksın" demesi üzerine geri dönüp olayı polise ihbar ettiği ortaya çıktı.
Polis, ihbar üzerine bir evi bastı. Banyoda üzerine beton dökülmüş çamaşır makinesinin içinden bavula saklı Tunuslu Rojdi Tuguldi'nin cesedi çıktı.
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