İstanbul Veliefendi Hipodromu, bu kez atların zaferleriyle değil, şok bir kazayla acı tarihini yaşadı... Şahin Uluç'a ait Arap safkanı Babaarif isimli tay, idman için piste çıktı. Uzun mesafeden galop yapmaya başladı. Bu arada Kamil Adem Dede'ye ait Tlos, Mehmet Öksüz'e ait Haliç Boğası ve Selim Baybaşin'e ait İngiliz safkanı Win Star Win de pistteki yerini aldı. Atların antermanı başladı. Atlar peş peşe koşarken, Babaarif bir anda geri döndü. Haliç Boğası ile kafa kafaya çarpıştı. Diğer iki at, olay yerinden sıyrılmayı başırdı. Tribünde idmanları izleyen kondisyonerlerin gözü önünde gerçekleşen kazada, jokey Mazlum Pir Demir'in koşturduğu Haliç Boğası, düştüğü yerden kalkamadı. Çırpına çırpına can verdi. Babaarif'in ise küçük çapta yaralandığı belirtildi. Biniciler Selçuk Akbulat, İsmail Koyuncu, Caner Karademir ve Mazlum Pir Demir ise beklenmedik bu üzücü kazayı ciddi bir sorun yaşamadan atlamayı başardı.
Tam bir feca'at'
Veliefendi Hipodromu’nda atlar çarpıştı. Jokeyler yaralandı. Haliç Boğası adlı safkan kurtarılamadı
Etiketler: Haliç Boğası , Veliefendi Hipodromu , kaza
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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