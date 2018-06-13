Taksici-UBER kavgasında ilk karar

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya konu olay geçen yıl 1 Ekim gecesi yaşandı. Ürdünlü bir kadın, uygulama üzerinden UBER aracı çağırdı. Sürücü Umut Gültekin (22), Ürdünlü M. İ. M'yı Karaköy'den alarak Kağıthane Gültepe'ye doğru yola çıktı. UBER aracı, Ürdünlü yolcunun evinin sokağına gelindiğinde, İsa Karadağ'ın (37) kullandığı ticari taksi ile karşı karşıya gelindi.

ÜRDÜNLÜ TANIK ANLATTI

Taraflar arasında, kısa süreli yol verme tartışması yaşandı. İki araç farklı yönlerde yol aldıktan kısa süre sonra, ticari taksi, UBER aracının hemen arkasında belirdi. UBER sürücü bu sırada kaçmaya çalıştı. Kısa bir kovalamaca sonrası UBER aracı durduruldu. Tanık M. İ. M.'nin ifadesine göre, taksi şoförü Karadağ, elindeki bıçakla UBER sürücüsüne yönelik "Seni öldüreceğim" dedi. Tanık, Karadağ'ın, elindeki bıçakla UBER aracına da zarar verdiğini belirtti.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Karadağ hakkında, '1 yıldan 3 yıla hapis cezası öngören 'cebir ve tehdit kullanarak ulaşım aracının alıkonulması' sucudan dava açıldı.

BIÇAK DEĞİL CEP TELEFONUYDU

İkincisi önceki gün görülen duruşmada son savunması alınan Karadağ, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Karadağ, elindeki cismin bıçak değil cep telefonu olduğunu öne sürdü.

10 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme 1 yıl hapis cezası verdiği Karadağ'ın cezasında indirime girerek 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, söz konusu ceza için de erteleme kararı verdi. Karadağ, denetim süresinde başka bir suç işlerse 10 aylık cezası da infaz edilecek.