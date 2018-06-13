Jandarma Teşkilatı mensuplarından Üsteğmen Begüm Çardak ile Astsubay Damla Akpınar, teşkilata giren kadın subay ve astsubayların yetiştirilmesi için çaba sarf ediyor.
Geleceğin kahraman kadın jandarmalarını onlar yetiştiriyor
Jandarma Üsteğmen Begüm Çardak ile Astsubay Damla Akpınar, teşkilata giren kadın subay ve astsubayların yetiştirilmesi için özveriyle çalışıyor
Etiketler: Gazi Mustafa Kemal Atatürk , Üsteğmen Begüm Çardak , Astsubay Damla Akpınar , sahil güvenlik , Jandarma
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