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Geleceğin kahraman kadın larını onlar yetiştiriyor

ile , teşkilata giren kadın subay ve astsubayların yetiştirilmesi için özveriyle çalışıyor

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 12:12
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