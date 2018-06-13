Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran erken seçimleri öncesi vatandaşın nerede oy kullanacağını öğrenebilmeleri için hizmet veren seçmen sorgulama sayfasını kullanıma açtı bugüne kadar tam 2 milyon seçmen sorgulama yaptı.

Seçmen kağıdı henüz eline geçmeyen seçmenler, nerede oy kullanacaklarını YSK'nın internet sitesinden sorgulayabiliyor. Vatandaşlar, seçmen sorgulama uygulamasının "Nerede oy kullanacağım?" sayfasına girerek oy kullanacağı sandık bilgilerini görebiliyor. Yurt dışında yaşayan seçmenler de sorgulama uygulamasında 'Yurtdışı Seçmen Sorgulama' sayfasından oy kullanacakları tarih aralığı ile oy vereceği yer ve adres bilgilerini sorgulayabiliyor.

Yurt içi seçmen sorgulama yapabilmek için YSK'nın sitesine girerek, 'Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl', 'T.C. Kimlik Numarası', 'Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No' gibi bilgilerin doldurulması gerekiyor.

TIKLA NEREDE OY KULLANACAĞINI ÖĞREN



24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanma saatleri ise şu şekilde:

Tüm yurtta: 08.00-17.00

Dış Temsilciliklerde: 09.00-21.00 saatleri arası

Gümrük Kapılarında: 24 Saat (24 Haziran Pazar günü saat 17.00'a kadar)

59 milyon 391 bin 328 seçmen oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanacağını açıklamıştı.