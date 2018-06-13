;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir destek daha
  2. Taksici-UBER kavgasında ilk karar

24 Haziran'da nerede oy kullanacağım? 2018 seçmen sorgulama

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem Milletvekilliği inde oy kullanacak olan yaklaşık 60 milyon seçmen nerede oy kullanacağını merak ediyor. Vatandaşlar internet üzerinden 24 Haziran'da nerede oy kullanacağım? seçmen sorgulama nasıl yapılır? YSK seçmen sorgulama nereden yapılır? gibi aramaları yapıyor. İşte YSK seçmen sorgulama...

Milyonlarca vatandaş bunu sorguluyor

(), 24 Haziran erken leri öncesi vatandaşın nerede oy kullanacağını öğrenebilmeleri için hizmet veren seçmen sorgulama sayfasını kullanıma açtı bugüne kadar tam 2 milyon seçmen sorgulama yaptı.

Seçmen kağıdı henüz eline geçmeyen seçmenler, nerede oy kullanacaklarını YSK'nın internet sitesinden sorgulayabiliyor. Vatandaşlar, seçmen sorgulama uygulamasının "Nerede oy kullanacağım?" sayfasına girerek oy kullanacağı sandık bilgilerini görebiliyor. Yurt dışında yaşayan seçmenler de sorgulama uygulamasında 'Yurtdışı Seçmen Sorgulama' sayfasından oy kullanacakları tarih aralığı ile oy vereceği yer ve adres bilgilerini sorgulayabiliyor.

Yurt içi seçmen sorgulama yapabilmek için YSK'nın sitesine girerek, 'Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl', 'T.C. Kimlik Numarası', 'Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No' gibi bilgilerin doldurulması gerekiyor.

TIKLA NEREDE OY KULLANACAĞINI ÖĞREN


24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanma saatleri ise şu şekilde:

Tüm yurtta: 08.00-17.00

Dış Temsilciliklerde: 09.00-21.00 saatleri arası

Gümrük Kapılarında: 24 Saat (24 Haziran Pazar günü saat 17.00'a kadar)

59 milyon 391 bin 328 seçmen oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanacağını açıklamıştı.

Etiketler: , ,
  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 13:08
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar