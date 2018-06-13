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Rehine krizi

Rehine krizi
'nın başkenti 'te silahlı bir kişi, reklam ajansına girerek 3 kişiyi rehin aldı. Üzerinde bomba olduğunu söyleyen saldırgan, Fransa'daki Büyükelçisi'yle görüşmek istedi. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, polisin düzenlediği operasyonla rehineleri kurtardığını ve saldırganı yakaladığını açıkladı.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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