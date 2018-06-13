İlk edinilen bilgiye göre, 9 bin metrekarelik bir alan ve içeride kimyasalların olduğu iddia ediliyor. Olay sırasında fabrikada çalışan işçilerden biri yaşananları, "Canımızı, kendimizi kurtardık. Nasıl olduğunu göremedik biz de. İçeride 10-15 kişi vardı, plastik PVC var. Tüpü götürdüm, taktım. Üstümüze sıçrayınca bıraktım, arkadaşlarımıza kaçın dedim" diye anlattı.