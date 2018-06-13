İlk edinilen bilgiye göre, 9 bin metrekarelik bir alan ve içeride kimyasalların olduğu iddia ediliyor. Olay sırasında fabrikada çalışan işçilerden biri yaşananları, "Canımızı, kendimizi kurtardık. Nasıl olduğunu göremedik biz de. İçeride 10-15 kişi vardı, plastik PVC var. Tüpü götürdüm, taktım. Üstümüze sıçrayınca bıraktım, arkadaşlarımıza kaçın dedim" diye anlattı.
İstanbul Kağıthane'de korkutan yangın
İstanbul Kağıthane Cendere'de havuz kimyasalları üreten bir fabrikada yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Helikopterle deponun üzerine su boşaltarak yangına müdahale ediyor. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülürken yer yer patlama sesleri de duyuluyor.
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