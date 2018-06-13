Kaskoda tarih hatası yaşanırsa

Otomobilimi kasko yaptırdım. 1 yıl sonra da devamı için arayan şirkete onay verdim. Ancak 3 gün boyunca yapılmamış. Kaza yaptım. Şimdi bu tutarı ödemek istemiyorlar. Tüketici mahkemesine mi başvurmalıyım?
Tüketici mahkemesine başvurarak sigorta acentesinden hizmet ayıbı nedeniyle uğradığınız zararınızın tazminini talep edebilirsiniz. Burada onay verdiğinizi ve tarihini ispatlayarak zararınızın tazminini sağlayabilirsiniz.
Gecikmeden dolayı size ithaf edilecek bir kusurun da bulunmaması gerekecektir.
SUÇUN ISPATINI POLIS YAPAR
İzmir'de bir köyde yaşıyorum. Koyunlarım çalındı. Çalan kişiyi de biliyorum. Ancak dava açmadan bu işin çözümü olmayacak. Mahkeme bana "İspatla" dediğinde ne yapacağımı da bilmiyorum. Ancak polis ifadesinde mutlaka ortaya çıkar. Ne önerirsiniz?
Olayınız Türk Ceza Kanunu'nun 141'inci ve devamı maddelerinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğundan, cezai bir soruşturmaya tabi olacaktır. İşin cezai kısmı için tarafınızın ispat yükümlülüğü yoktur, polise giderek suç duyurusunda bulunmanız, şüphelendiğiniz kişiyle ilgili bilgiler vermeniz halinde polis gerekli soruşturmayı yaparak koyunlarınızı çalanın kim olduğunu bulmaya çalışacaktır. Savcılık emriyle polis soruşturması sonunda hırsızın kim olduğu ortaya çıkarsa bu kişi hakkında kamu davası açılacaktır.
NİŞAN BOZULURSA TAKILAR NE OLUR?
Nişanlımla evlenmek üzereyken ayrıldık. Nişanda çok altın takıldı. Şimdi hiçbirini geri vermiyor. Dava açarsam alabilir miyim?
Türk Medeni Kanunumuzun 122. Maddesi gereği nişan, evlilik ile sonuçlanmamışsa, nişanlıların ve ailelerinin birbirlerine vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler geri istenebilir. Alışılmışın dışındaki hediyelerden kasıt, takılar, mücevherler ve her türlü değerli hediyedir. Eğer bu hediyeler aynen geri verilemiyorsa (mesela altınlar bozdurulduysa) bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Bunun için dava açabilirsiniz. Bu arada nişan evlilikle sonuçlansa idi, nişanda veya düğünde takılmış olması fark etmeyecek ve takılar kadının sayılacaktı.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
Tüketici mahkemesine başvurarak sigorta acentesinden hizmet ayıbı nedeniyle uğradığınız zararınızın tazminini talep edebilirsiniz. Burada onay verdiğinizi ve tarihini ispatlayarak zararınızın tazminini sağlayabilirsiniz.
Gecikmeden dolayı size ithaf edilecek bir kusurun da bulunmaması gerekecektir.
SUÇUN ISPATINI POLIS YAPAR
İzmir'de bir köyde yaşıyorum. Koyunlarım çalındı. Çalan kişiyi de biliyorum. Ancak dava açmadan bu işin çözümü olmayacak. Mahkeme bana "İspatla" dediğinde ne yapacağımı da bilmiyorum. Ancak polis ifadesinde mutlaka ortaya çıkar. Ne önerirsiniz?
Olayınız Türk Ceza Kanunu'nun 141'inci ve devamı maddelerinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğundan, cezai bir soruşturmaya tabi olacaktır. İşin cezai kısmı için tarafınızın ispat yükümlülüğü yoktur, polise giderek suç duyurusunda bulunmanız, şüphelendiğiniz kişiyle ilgili bilgiler vermeniz halinde polis gerekli soruşturmayı yaparak koyunlarınızı çalanın kim olduğunu bulmaya çalışacaktır. Savcılık emriyle polis soruşturması sonunda hırsızın kim olduğu ortaya çıkarsa bu kişi hakkında kamu davası açılacaktır.
NİŞAN BOZULURSA TAKILAR NE OLUR?
Nişanlımla evlenmek üzereyken ayrıldık. Nişanda çok altın takıldı. Şimdi hiçbirini geri vermiyor. Dava açarsam alabilir miyim?
Türk Medeni Kanunumuzun 122. Maddesi gereği nişan, evlilik ile sonuçlanmamışsa, nişanlıların ve ailelerinin birbirlerine vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler geri istenebilir. Alışılmışın dışındaki hediyelerden kasıt, takılar, mücevherler ve her türlü değerli hediyedir. Eğer bu hediyeler aynen geri verilemiyorsa (mesela altınlar bozdurulduysa) bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Bunun için dava açabilirsiniz. Bu arada nişan evlilikle sonuçlansa idi, nişanda veya düğünde takılmış olması fark etmeyecek ve takılar kadının sayılacaktı.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
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