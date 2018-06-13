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Kabzımal Öksüz şikayetçi oldu

Kabzımal Öksüz şikayetçi oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin sivil imamı ile aynı ismi taşıyan ve 'da yaşayan Adil Öksüz ile ilgili açıklamaları nedeniyle Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında soruşturma başlattı. Tezcan hakkında 'Türk milletini aşağılama' suçlamasından soruşturma talep eden Başsavcılık, Adalet Bakanlığı'na yazı yazdı.


YÜKSEL TEMEL
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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