Kabzımal Öksüz şikayetçi oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin sivil imamı ile aynı ismi taşıyan ve Manisa'da yaşayan Adil Öksüz ile ilgili açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında soruşturma başlattı. Tezcan hakkında 'Türk milletini aşağılama' suçlamasından soruşturma talep eden Başsavcılık, Adalet Bakanlığı'na yazı yazdı.
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