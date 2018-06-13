CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim meydanlarında dile getirdiği "FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'den iade başvurusunun usulüne uygun yapılmadığı" iddiasına yalanlama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu "Bana gelen 3 sayfalık bir rapor var, aynı rapor Sayın Muharrem İnce'ye de verildi. Orada bazı usul eksiklikleri var ama bunlar çok hayati usul eksiklikleri değil. Bu dosyalara göre Amerika'nın Gülen'i bize iade etmesi lazım" sözleriyle İnce'yi yalanlarken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de "Sayın İnce, Genel Başkanı tarafından yalanlanmıştır. Herhangi bir gecikme, herhangi bir farklı usulen durum söz konusu değil" diye konuştu.
İnce’yi yalanladı
CHP lideri, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayının sözlerini boşa çıkardı.
Etiketler: muharrem ince , Kılıçdaroğlu , CHP
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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