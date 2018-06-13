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İnce’yi yalanladı

lideri, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayının sözlerini boşa çıkardı.

İnce’yi yalanladı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin seçim meydanlarında dile getirdiği "FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'den iade başvurusunun usulüne uygun yapılmadığı" iddiasına yalanlama Genel Başkanı Kemal 'ndan geldi. Kılıçdaroğlu "Bana gelen 3 sayfalık bir rapor var, aynı rapor Sayın Muharrem İnce'ye de verildi. Orada bazı usul eksiklikleri var ama bunlar çok hayati usul eksiklikleri değil. Bu dosyalara göre Amerika'nın Gülen'i bize iade etmesi lazım" sözleriyle İnce'yi yalanlarken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de "Sayın İnce, Genel Başkanı tarafından yalanlanmıştır. Herhangi bir gecikme, herhangi bir farklı usulen durum söz konusu değil" diye konuştu.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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