Başbakan Yıldırım, Çankırı'da coşkulu kalabalığa seslendi: İnce diyor ki FETÖ'yü Amerika'dan doğru dürüst istemediler. Genel Başkanları da diyor ki istemişler. Ya kardeşim millet sizinle mi uğraşacak? İnce fabrika kuracağım diyordu. Belli ki yalan fabrikası kurmuş. Öte yandan Yıldırım, Amasya'da Ferhat Tüneli'nin açılışına katıldı. Başbakan "2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik" dedi.
Millet sizinle mi uğraşacak
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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