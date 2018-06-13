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Millet sizinle mi uğraşacak

Millet sizinle mi uğraşacak
Başbakan Yıldırım, 'da coşkulu kalabalığa seslendi: İnce diyor ki FETÖ'yü Amerika'dan doğru dürüst istemediler. Genel Başkanları da diyor ki istemişler. Ya kardeşim millet sizinle mi uğraşacak? İnce fabrika kuracağım diyordu. Belli ki yalan fabrikası kurmuş. Öte yandan Yıldırım, Amasya'da Ferhat Tüneli'nin açılışına katıldı. "2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik" dedi.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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