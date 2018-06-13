AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, son günlerin gündem konusu haline gelen bedelli askerlikle ilgili değerlendirme yaparken iki öneride bulundu. Bir televizyon kanalına konuşan Elitaş, "Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımız'ın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olacak" ifadelerini kullandı.
Bedelli çıkabilir askerlik kısalabilir
Etiketler: Mustafa Elitaş , TSK , Bedelli askerlik
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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