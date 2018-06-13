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Bedelli çıkabilir askerlik kısalabilir

Bedelli çıkabilir askerlik kısalabilir
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, son günlerin gündem konusu haline gelen le ilgili değerlendirme yaparken iki öneride bulundu. Bir televizyon kanalına konuşan Elitaş, "Ya 'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımız'ın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olacak" ifadelerini kullandı.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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