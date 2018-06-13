Adana'da 90 yaşındaki yürüme engelli Nuriye Tekintamgaç, 'yaşlılık maaşı§' için bankaya gitti. Hesabında para olmadığını ve maaşının bankamatikten 2 genç tarafından çekildiğini öğrenen yaşlı kadının dünyası başına yıkıldı. "Ben bu bayramda parasız ne yapacağım" diye ağladı. Torunlarından şüphelenen yaşlı kadın, durumu polise bildirdi. Ekipler, isimleri belirlenen hayırsız torunları yakalamak için çalışma başlattı.
Hayırsız torun
Etiketler: Adana , yaşlı kadın
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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