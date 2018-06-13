Yugoslavya döneminde Türklüğü ve Türklerin yaşadıklarını gerçeğe en yakın anlatan Şar Dağı Ayakdaşları, bir bakıma üç din, altı millet, tek devlet olan Yugoslavya'nın renkli ve bir o kadar da bilinmezlerle dolu tarihidir. Bir bakıma ise biyografik gerçeklere dayanan bir hayal ürünü. Tarih yaşanmış, görülmüş, tanık olunmuş bir zaman dilimi olmasına karşın, sonsuz gizemlerle, bilinmezlerle de doludur. İşte Yugoslavya'nın komünist ve sosyalist düzenini gerçek hayatında yaşamış, belli aşamalarını geçmiş Keramettin Şar, bu gizemler ve bilinmezlerin üstüne kuruyor Şar Dağı Ayakdaşları'nı. Yugoslavya'yı bir arada tutan Yosip Broz Tito dönemini ve sonrasını bir tanığın gözünden görecek, elbette Bosna Savaşı ile ilgili bölümleri, savaşa bizzat katılmış Sadık'ın hayatı üzerinden okuyacaksınız. Kitap Yaz Yayınları'ndan çıktı.
Bır döneme ışık tuttu
Etiketler: Şar Dağı Ayakdaşları
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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