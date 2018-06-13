Bakan Berat Albayrak canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı

TANAP projesiyle ilgili olarak, projenin çok büyük bir strateji ile yürütüldüğünü belirten Bakan Albayrak, "Dünya sahnesinde adını duyuran bir proje oldu" dedi.

Siyasetteki 'bor' polemiğine değinen Bakan Albayrak, "Ciddiye alınmayacak bir muhalefet var. Türkiye çok büyük adımlar atacak." dedi.

Akkuyu projesiyle ilgili Bakan Albayrak, "2023'de Akkuyu'nun ilk etabı devreye girecek. 2.'nin yeri aşağı yukarı belli; büyük ihtimal Trakya Bölgesi olacak. Nedeni de bu bölgenin çok fazla kullanımı var enerjide. Ancak bu bölgede üretim fazla yok. Hem kaynağında üreteceğiz, hem arz talep dengesi nedeniyle. 2018 yılında büyük bir ihtimalle detaylarını açıklayacağız." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Dün TANAP töreninde tarihi bir lansmanla ifade etsek de söylenin de ötesinde tarihi bir projeyle karşı karşıya olduğumuzu milletimizin bilmesi gerekiyor. Enerji konusunda çok önemli bir coğrafyada bulunuyoruz ve çok önemli adımlar atıyoruz. TANAP cumhuriyet tarihinin bence en önemli projelerinden biri.

Birileri bunu siyasi pazarlık olarak görüyorsa bunu da ayrıca düşünmek lazım. Karadeniz'e de inşallah ikinci sondaj gemimizi göndereceğiz. 55 milyar dolar bu alanda ithalata kaynak ayırdık. Özellikle bölge coğrafyasında işbirliği yapacağımız görüşmeler yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda çok ses getirecek projeler açıklayacağız.

Diğer ülkelerden aldığımız gazlarda da fiyatları aşağıya çekeceğiz, halkımıza daha ucuz bir hizmet vereceğiz. 2018 yılı itibariyle 81 ilin tamamına doğalgaz getirmiş olacağız. Hatta önümüzdeki süreçte ilçe sayısını 100'e taşıyacağız. Alt yapımızı daha da arttıracağız. Doğalgaz gitmeyen ilimiz kalmayacak.

Enerji konusu hakikatten çok önemli, halka anlatılması da çok önemli. Türkiye'nin enerji fiyatları konusunda çok önemli adımlar atıyoruz. Tüm bilimsel dataları topladık.

Sağlık, iş sağlığı, güvenliği tarafını da dönüştürmek zorundayız. Geçen sene itibariyle çok önemli bir adım attık. 3 farklı maden ocaklarında denetim mekanizması oluşturduk. Maaş düzenlemesini, personel sayısını ona göre yaptık. Davulla zurnayla değil çat diye denetim yaptık.

Enerji konusu hakikatten çok önemli, halka anlatılması da çok önemli. Türkiye'nin enerji fiyatları konusunda çok önemli adımlar atıyoruz. Tüm bilimsel dataları topladık.

Madenciliğin sondaj alt yapısı konusunda çok yoğun bir seferberlik başlattık. Hem MTA hem özel sektörle yoğun bir çalışma başlattık. Ayrıca işçi sağlığı ve güvenliği konusunda da önemli adımlar atıyoruz. Bundan dolayı Maden Güvenlik Kurulu'nu kurduk ve önemsiyoruz. Çok yoğun bir denetim takvimi geliştiriyoruz. Üç ayaklı bir denetleme oluşturuyoruz maden ocaklarında.

Borda önümüzde süreçte organize sanayi bölgelerinin dışında önemli merkezler inşa edeceğiz. Yerini belirledik ancak şu anda açıklamıyorum. Büyük merkezle beraber sanayi ile işbirliği yapılacak. Dünyadaki en gelişmiş örneği alacağız nükleerde de. İkisi de komşu olacak borla nükleer.

"BÜYÜK İHTİMAL TRAKYA BÖLGESİ"

2023'de Akkuyu'nun ilk etabı devreye girecek. 2.'nin yeri aşağı yukarı belli; büyük ihtimal Trakya Bölgesi olacak, nedeni de bu bölgenin çok fazla kullanımı var enerjide. Ancak bu bölgede üretim fazla yok. Hem kaynağında üreteceğiz, hem arz talep dengesi nedeniyle. 2018 yılında büyük bir ihtimalle detaylarını açıklayacağız.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İLK TURDA İNŞALLAH NETİCELENECEK"

Benim özellikle son 3 seçim öncesinde gördüğüm ve sonuçlarına da baktığımda özellikle yurt dışı olarak itelemeye rağmen; milletimizin Cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccühü var. Benim şahsi beklentim Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda inşallah neticelenecek. Parlamento seçiminde de AK Parti bence hem oy hem de vekil sayısı olarak çoğunluğu sağlayacak. Tabii burada halkı dinlemek çok önemli. Biz zaten uzun yıllardır bu şekilde çalışıyoruz. Sahada biz varız. Diğerleri sadece laf yetiştiriyor, sahada yoklar.

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN BEKAA İTTİFAKIDIR"

Güneydoğudaki resmi ben şöyle okuyorum. Hakkari dahil, Van Mardin toplumun resminde şunu gördüm. Son 15 senede 2 milyon fazla insan öldü Ortadoğu'da. Hepsi Müslüman. Bu operasyonun arkasında kim vardı? 15 Temmuz bu senaryoyla Türkiye'yi Suriye yapma planı mıydı? İşte toplumun bunu fark ettiğini gördüm. Son 15 senede sözde barış sürecini kullanarak genç nüfusun değerlerinden uzaklaştırmak için nasıl bir strateji gütmüş... Bunun farkında olan bir toplum var.

Yerli ve milli bir duruş sergileyen AK parti ve MHP'nin çok tarihi süreçlerde muazzam bir koordinasyonla yürüdüğünü görüyorum. Öbür tarafa bakıyorum. Cumhur ittifakı Türkiye'nin bekaa ittifakıdır. Güven ve iş birliği koordinasyonu var. Cumhur ittifakı şu son dönemde muazzam önemli işlere imza attı.

PKK ve FETÖ terör örgütü mü? Evet. peki bu sadece bir siyasi partinin işi mi bir ulusun işi mi? Biz AK Parti ve devlet için temizlik sürecini başlattığımız da 15 Temmuz'a kadar seslerini çıkarmadılar. Bizim bu adamlarla küresel olarak mücadele etmemiz için yek vücut olmamız lazım.

Türkiye Batı ile olan ilişkilerinde her zaman dürüst oldu. Türkiye'de yeni bir süreç var. Bunun kabullenilmesi önemli. Türkiye artık eski Türkiye ile çok ayrışıyor. Her zaman işbirliğine açık ve dürüstüz. Karşı tarafta samimi olursa Türkiye Batı'nın en büyük müttefikidir. Stratejik müttefikiz diyeceksiniz bizim sınır bölgelerimize her gün füze atılacak. Biz sizden savunma füze istiyoruz vermiyorsun. Başka taraftan alalım diyoruz ona da karşı çıkıyorsun.

En son Cumhurbaşkanımızda OHAL konusunda yeni bir pencere açtı biliyorsunuz. 100 küsur gazeteci tutuklu deniyor. Ben merak ettim hepsine tek tek baktım. Gazetecilik mesleği ile alakalı değil, terör örgütü ve bağlantılı olduğu için, eleştiri ve köşe yazısı yazdığı için değil...

Kuzey Irak Bölgesel Hükümeti ile ilgili ilişkiler konusunda bölge insanın bazı gerçekleri bilmesi lazım. Erdoğan liderliğinde red, inkar, asimilasyon politikalarının üzerine gidildi. Barzani ilişkilerinde de son 10 yılda büyük destek olmuştur Türkiye. Ama geçtiğimiz süreçte yaşananlar maalesef kırgınlıklar oluşturmuştur. Ancak bir hiç bir zaman onlara yanlış yapmadık. Kuzey Irak hükümeti özelinde benim gördüğüm, Türkiye'de kırgınlık yarattıklarının farkındalar. Ben zaman içinde bu kırgınlığı telafi edecek adımlar atacaklarını düşünüyorum.

Türkiye sadece Doğu Akdeniz'de değil Karadeniz'de de sağlam alt yapı ile 2020'lerin Türkiye'sinde çok önemli güzel haberleri yaşayacak. Çünkü alt yapıyı çok sağlam inşa ettik.

Terörle mücadelede Türkiye çok sağlam adımlarla bu işi bitirecek. Yeni sistemle birlikte icracı bir yapıya kavuşacak. Türkiye mevcut ve gelecekteki yeni projeleriyle daha aktif bir ekonomi kapasitesiyle daha da büyüyerek devam edecek. Türkiye tam bağımsızlık diye yıllardır konuştuğumuz süreci nihayete erdirecek. 24 haziran bu yeni sistemin başlayacağı tarihtir. Saha böyle söylüyor, dokunduğumuz vatandaşlarımız bunu söylüyor.

Kandil konusunda gördüğüm resmi söyleyeyim size; operasyonel güç olarak Türkiye askeri sahada. Bu planları kararları adım adım uygulama cesareti sahada. Kandil, Sincar vs biz bunlara izin vermeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler. Bundan sonra Mehmetçiğimiz için dua edeceğiz. Hiç şehit vermeden bu terör belasını gömeceğiz.