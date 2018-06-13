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'deki / soruşturmasında gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı

merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İzmirdeki FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında İzmir ve 'nın da bulunduğu 6 ilde gözaltına alınan 20 kişi, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 9'u "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 11 zanlıdan 10'u şartıyla serbest bırakılırken, diğeri ise salıverildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 10 kişinin, bir kısım örgüt şüphelisinin örgüt faaliyetlerini nasıl gerçekleştirdiklerine dair ayrıntılı bilgiler verdikleri gerekçesiyle etkin pişmanlık kapsamında serbest bırakıldıkları belirtildi.

Şüphelilerin, / şifreli yazışma programı 'u kullandıkları belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, daha önce haklarında işlem yapılan ByLock kullanıcılarının listelerinde yer alan, aralarında il ve ilçe bazında öğrenci yapılanması çerçevesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 20 kişiyi gözaltına almıştı.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 22:19
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