



HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN...

Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda bulunan Ovit Tüneli'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava şartlarına rağmen vatandaşın gösterdiği yoğun ilgi karşısında duygulandı.