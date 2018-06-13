HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN...
Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda bulunan Ovit Tüneli'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava şartlarına rağmen vatandaşın gösterdiği yoğun ilgi karşısında duygulandı.
Ovit Tüneli açılışında duygulandıran anlar
Etiketler: ovit tüneli , Güneydoğu Anadolu , Cumhurbaşkanı Erdoğan , Karadeniz , Türkiye , hava
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