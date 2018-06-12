Türkiye bugün tarihi günlerinden birini yaşadı. Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı üç yıldır süren ve Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) açıldı ve ilk gaz akışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de katıldığı törenle başlatıldı..







Bu dev projeyle Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 doğalgaz sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgaz öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınmış olacak..









YIKMAYI VADEDENLERE İNAT YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Atılan tüm bu adımlar ve gerçekleştirilen yatırımlar, Türkiye'nin yarınlara emin adımlarla ilerlemesi için hayati önem taşıyor. Türkiye her alanda olduğu gibi enerji alanında da Dünya'ya örnek olacak projelere imza atarak hem ekonomik alanda hem de insana verdiği değer ve hizmet alanında büyümesini sürdürüyor.



Türkiye'nin yararına olacak her proje ve hizmeti "durdurma, yıkma, satma" sözü verenlere rağmen ülkesinin geleceğine inananlar yatırımlarına ve çalışmalarına gayretle devam ediyor.







UCUZ NUMARALARA KARŞI GERÇEK İCRAATLER

Türkiye'de gerçek, elle tutulur ve ülke standartlarına sıçrama yaptıracak projeler bir bir gerçekleştirilirken diğer yandan da yaklaşan seçimler için yeni projelerin tanıtım ve vaatleri yapılıyor.



Bir taraftan hükümet "yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" der gibi çalışma ve vaatlerini ardı ardına sıralarken öte yandan yıkım muhalefeti ise ucuz numaralarını sürdürüyor.



Elle tutulur projelerle milletin karşısına çıkmak yerine gösteriş yapmayı seçen muhalefet, traktörle poz verip çiftçiyi kurtaracağını, "kuantum, endüstri 4.0" diyerek de Türkiye'yi kalkındıracağını zannediyor.



Gerçek icraatlere karşı; vadedilen yıkım ve sergilenen gösteriş ise Türkiye'nin geleceği için tarafların sahip oldukları heyecan ve vizyon farkını gözler önüne seriyor...