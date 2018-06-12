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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Çipras açıkladı! Adı değişiyor

, birlikte 'yiz"

'nin kardeşliğine ve birliğine vurgu yapan , temalı büyük beğeni topladı

Biz birlikte güçlü, birlikte Türkiyeyiz
'yi teröre teslim etmek isteyenler hendeklere gömüldü. Terörü ve kaosu destekleyenler devletin ve milletin kararlı ve güçlü duruşu ile bertaraf edildi. Dün "yürünmez" diyen sokaklar, bugün barışın ve kardeşliğin diyarı oldu...


Terörden temizlenen kentlerde yaşam yeniden normale döndü. Teröre esir olan insanlar kurtarıldı. Çocuklar güvenle okuyabilecekleri okullarına, esnaf güvenle para kazanabileceği dükkanlarına kavuştu, baskı ve zulümle kepenk kapattırma dönemleri son buldu.

İşte terörden temizlenen Türkiye'nin ve birlik görüntüleri...

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  • 12 Haziran 2018, Salı 21:50
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