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'ndan adaya övgü

Daha önce 'na katil diyen Başkanı , yılın dönüşüne imza attı. Kaftancıoğlu, attığı bir tweet ile bir adayı överek "söylediği her cümlenin altına imzamı atarım" dedi

Canan Kaftancıoğlundan Saadet Partili adaya övgü
Saadet Partisi Başkanı Abdullah Sevim'in propagandası yaptığı konuşma sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Sevim'in konuşmasını paylaşan isimlerden birisi de İl başkanı oldu.



Daha önce 'na katil diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şimdi ise içerisinde bulunduğu kirli ittifak sebebiyle ile adeta yüz seksen derecelik bir dönüşle Saadetli adayları parlatmaya başladı.




KATİL AKLAMA SANATI
Kaftancıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı katliamı panelinin ardından, Karamollaoğlu'nu 'katil' ilan etmişti.

O dönemde sert ifadelerle içeren paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, katliam sorumlusu olarak Karamollaoğlu'nu göstermişti.

SEÇİM MUHAFAZAKARLARI
İki yüzlü tutumu bununla da kalmayan Kaftancıoğlu, tıpkı partisinin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı gibi seçim süreci boyunca din tüccarlığı yapmaya da başladı.

Eskiden attığı tweetler ve yaptığı paylaşımlarla islama karşı kin yüklü duruşuyla bilinen Kaftancıoğlu, şimdilerde seçim sebebiyle muhafazakar rolüne bürünüp oy toplama peşinde.

İşte o dönüşün ve din tüccarlığının ispatı birbirine zıt iki paylaşım:

NORMALDE CHP:


SEÇİM ZAMANI CHP:

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  • 12 Haziran 2018, Salı 23:27
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