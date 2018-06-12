Sürpriz yumurta!

İstanbul'da yakalanan FETÖ imamlarının itiraflarında önemli bilgilere ulaşıldı. Tutuklu bir itirafçı, örgüt üyelerinin halen 'himmet' adı altında para toplamayı sürdürdüğünü ve bunu gizli kılıklarda yaptıklarını anlattı. Polisin araştırmasına göre Bakırköy ve çevre ilçelerdeki himmet toplama ve dağıtma işini, sözde Osmaniye Büyük Bölge İmamı Ahmet B. ve sözde Merter Büyük Bölge İmamı Mürsel A.'nın yaptığı saptandı. Örgüt imamlarının 'himmet' adı altında para toplamak için yumurtacı ve sütçü kılıklarında kapı kapı dolaştıkları ortaya çıktı. Polis, her iki şüpheliyi yakalamak için düğmeye bastı. Başakşehir ve Adapazarı'ndaki baskınlarda Ahmet B. ve Mürsel A. gözaltına alındı. Her iki ismin cep telefonundan ByLock ve Falcon çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler tutuklandı.
Ahmet B.
Mürsel A.
EMİR SOMER
Ahmet B.
Mürsel A.
EMİR SOMER
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