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hemşire tartışması

Robot hemşire tartışması
İngiltere, hastanelerde doktor ve hemşirelerin bazı işlerini, lara ve yapay zekayla çalışan sistemlere devretmek istedi. İngiliz Halk Sağlığı Araştırmaları Enstitüsü "Hemşirelerin üstlendiği işlerin üçte biri, doktorların ise dörtte birini robotlar da yapabilir" dedi. 'Başucu robotları'nın hasta bakımını üstlenebileceği ya da ameliyat sonrası fizik tedavi egzersizlerine yardımcı olabileceği belirtildi. Böylece 13 milyar sterlin tasarruf edileceği belirtildi. Bunun 1.3 milyon sağlık çalışanını etkileyeceği belirtidi.
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